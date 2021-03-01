Тротц считает, что Сорокин в матче с «Питтсбургом» проделал хорошую работу

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:0). Голкипер сделал второй шатаут в сезоне, отразив 20 бросков.

«Если вы поговорите с любым вратарем или тренером вратарей, они скажут, что одна из самых сложных игр — это когда вы не заняты. Легко позволить своему разуму блуждать и все такое, так что, я думаю, Илья проделал действительно хорошую работу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 26 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 23 очками — на пятой строчке.