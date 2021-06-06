Тротц прокомментировал победу «Айлендерс» в матче над «Бостоном»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (4:1).

«Здорово, когда вы можете получить немного импульса и не дать другой команде шанс. Мне понравилась вся наша игра. Они чертовски хорошая команда, нет никаких сомнений. Они очень талантливы, в их команде есть выдающиеся игроки. Я думаю, что мы поймали свою игру. Мы боролись на высоком уровне, и у нас все получилось», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 8 июня в Бостоне и начнется в 1:30 мск.