Тротц прокомментировал игру Сорокина в пятом матче серии против «Питтсбурга»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 ОТ).

«Он сыграл замечательно. Я могу использовать все слова, которыми вы хотите его написать. Все они применимы. Он был выдающимся сегодня, и дал нам шанс победить», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Сорокин отразил 48 бросков и стал второй звездой встречи. Также 25-летний россиянин стал первым вратарем в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке и начнется в 23:00 мск.