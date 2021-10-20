Тротц: «Мне хотелось, чтобы Сорокин сыграл на ноль, но на последних секундах мы его подвели»
Тротц прокомментировал игру Сорокина в матче с «Чикаго»
08:24
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).
«Мне за него очень обидно. Мне хотелось, чтобы он сыграл на ноль. Он заслужил шатаут. Но на последних секундах мы его подвели», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Сорокин отразил 39 бросков по воротам, однако пропустил за 26 секунд до конца третьего периода.
«Айлендерс» в 3 матчах набрали 3 очка, «Чикаго» набрало 1 очко, потерпев четвертое поражение в 4 встречах.
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