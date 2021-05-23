Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тротц прокомментировал игру Кросби в четвертом матче серии «Айлендерс» — «Питтсбург»

06:33
Теги:

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. 33-летний канадец завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Он великий игрок. Он всегда будет создавать моменты и делать много полезных вещей. Мы только что проделали достойную работу, но у него есть уровень, очень мало таких людей в нашем деле», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

Читайте также

Казахстан по буллитам победил Латвию на чемпионате мира по хоккею
Суарес со слезами отреагировал на чемпионство «Атлетико»: «Барселона» унизила меня»
Секс-символ Bellator потерпела первое поражение в карьере
Слуцкий обратился ко всем судьям РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд