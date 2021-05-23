Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. 33-летний канадец завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Он великий игрок. Он всегда будет создавать моменты и делать много полезных вещей. Мы только что проделали достойную работу, но у него есть уровень, очень мало таких людей в нашем деле», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.