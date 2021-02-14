Тротц похвалил «Айлендерс» за реакцию на неудачи
11:42
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями после матча с «Бостоном» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мне понравилось, как мы смогли прийти в себя, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ 14 февраля. — То, как вы реагируете на неудачи, многое говорит о вас как о команде. У нас был отрезок из четырех или пяти матчей, когда что-то шло не так, но мы смогли его преодолеть. Мне нравится тот факт, что мы просто снова вернулись в седло».
В составе победителей дубль сделал Жан-Габриэль Пажо.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/varlamov-islanders-still-have-all-the-answers-against-bruins/c-321399644
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