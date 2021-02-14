Тротц похвалил «Айлендерс» за реакцию на неудачи

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями после матча с «Бостоном» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мне понравилось, как мы смогли прийти в себя, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ 14 февраля. — То, как вы реагируете на неудачи, многое говорит о вас как о команде. У нас был отрезок из четырех или пяти матчей, когда что-то шло не так, но мы смогли его преодолеть. Мне нравится тот факт, что мы просто снова вернулись в седло».

В составе победителей дубль сделал Жан-Габриэль Пажо.