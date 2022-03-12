Тротц одержал 900 побед в НХЛ в качестве главного тренера

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 5:2.

Для главного тренера «островитян» Барри Тротца эта победа стала 900-й в НХЛ.

59-летний специалист за свою карьеру возглавлял «Нэшвилл», «Вашингтон» и «Айлендерс». Вместе со столичной командой Тротц стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.