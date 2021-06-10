Тротц одержал 80-ю победу в плей-офф НХЛ

«Айлендерс» переиграли «Бостон» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ (6:2). Для главного тренера команды из Нью-Йорка Барри Тротца эта победа стала 80-й в играх Кубка Стэнли.

Канадский специалист стал 12-м главным тренером в истории НХЛ, который дошел до отметки в 80 или больше побед в плей-офф.

Тротц является третьим тренером по этому показателю среди действующих специалистов. Больше только у Джоэла Кенневилла («Флорида», 121) и Дэррила Саттера («Калгари», 89).