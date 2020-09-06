Тротц объяснил, почему не выпустил Варламова на седьмой матч серии против «Филадельфии»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал, почему решил не выпускать вратаря Семена Варламова на седьмой матч серии плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось в воротах свежести, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — В последних двух матчах они нагрузили Варли. Вообще я верю в них обоих. С отношением Грайссера к работе, он является для нас хорошим вариантом. Посмотрим, как все сложится дальше