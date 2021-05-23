Тротц: «Обидно, что мы пропустили в концовке от «Питтсбурга», но Сорокин выглядел солидно»
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:1, счет в серии 2-2).
«Было обидно, что мы пропустили в концовке, но я думаю, что Сорокин выглядел солидно. Команда сыграла правильно, так что мы смогли одержать победу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
25-летний россиянин провел второй матч в плей-офф (первая игра — 4:3 ОТ) и одержал две победы. Сорокин стал вторым вратарем-новичком клуба с двумя или более победами в Кубке Стэнли — ранее это удалось Гленну Решу. Также Сорокин стал третьим вратарем «Айлендерс», который победил в своих первых двух матчах плей-офф за клуб.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.
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