Тротц о втором голе «Тампы»: «На льду было семь игроков «Лайтнинг», я разочарован»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал второй гол «Тампы» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:4).

В момент, когда Ондржей Палат забросил шайбу в ворота Семена Варламова, на льду находилось семь игроков «Лайтнинг», в том числе вратарь Андрей Василевский.

«Ребята, вы знаете, что хоккеистов было слишком много. На льду было семь игроков. Я разочарован», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.