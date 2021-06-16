Тротц о втором голе «Тампы»: «На льду было семь игроков «Лайтнинг», я разочарован»
06:59
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал второй гол «Тампы» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:4).
В момент, когда Ондржей Палат забросил шайбу в ворота Семена Варламова, на льду находилось семь игроков «Лайтнинг», в том числе вратарь Андрей Василевский.
«Ребята, вы знаете, что хоккеистов было слишком много. На льду было семь игроков. Я разочарован», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.
Too many men on that #GoBolts goal? ?— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 16, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/0dJ8xS3tSR
Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.
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