Тротц — о поражении от «Вашингтона»: «Это был удар, настоящий апперкот в челюсть»
09:34
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6).
Команда из Нью-Йорка вела со счетом 3:0, однако во втором периоде пропустила пять безответных шайб.
«Соперник показал великолепный характер и смог вернуться в матч. Это был удар, настоящий апперкот в челюсть, когда тебе нужно просто подняться на ноги», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
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