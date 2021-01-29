Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6).

Команда из Нью-Йорка вела со счетом 3:0, однако во втором периоде пропустила пять безответных шайб.

«Соперник показал великолепный характер и смог вернуться в матч. Это был удар, настоящий апперкот в челюсть, когда тебе нужно просто подняться на ноги», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.