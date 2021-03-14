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Тротц назвал Варламова лучшим игроком «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»

08:21
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2).

«Я думаю, что мы легко могли проиграть игру, мне не нравилась наша борьба в первых двух периодах. Считаю, что Варламов был нашим лучшим игроком. Нашим нападающим не хватало сил, так что защитники выручили их вместе с нашими вратарем», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Айлендерс» с 40 очками занимают первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 19 очками — на седьмой строчке.

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