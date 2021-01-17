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Тротц: «Мы поставили Сорокина в очень тяжелые условия»

07:31
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц оценил игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (0:5).

«Очевидно, мы поставили Сорокина в очень тяжелые условия. Мы сделали это сами, когда Варламов получил травму на разминке. Для меня это неприемлемо, все равно что бегать за защитником на разминке. Парни должны признать, что вратарь — чуть ли не самый важный игрок в вашей команде», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Сорокин дебютировал в НХЛ матчем с «Рейнджерс». Ему пришлось заменить Семена Варламова, который получил травму на разминке перед игрой.

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