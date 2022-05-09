Тротц может перейти на менеджерскую работу в клубе НХЛ

Уже бывший главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц находится в сфере интересов нескольких клубов НХЛ. Однако сам специалист может перейти на менеджерскую работу, пишет инсайдер Даррен Дрегер.

59-летний 9 мая специалист был уволен с поста главного тренера «Айлендерс».

Тротц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. В НХЛ он также возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», который под руководством канадца стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Тротц возглавил «Айлендерс» летом 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2022/23.