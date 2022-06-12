Тротц и Торторелла претендуют на пост главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» определилась с претендентами на пост главного тренера команды. Основными кандидатами стали Барри Тротц и Джон Торторелла, сообщает Daily Faceoff.

Также клуб провел переговоры с еще несколькими специалистами: Джим Монтгомери, Рик Токкет, Джефф Блэшилл и Дэвид Куинн. Но все они по разным причинам не устроили руководство «Летчиков».

Тротц работал в «Айлендерс» с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/22 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в Восточной конференции.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году и доработал до мая 2021-го. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.