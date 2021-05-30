Трочек рассказал, какую песню Свечников чаще всего слушает в плей-офф

Нападающий «Каролины» Винс Трочек на страницах The Players' Tribune рассказал, какую музыку слушают его партнеры по команде.

На время плей-офф каждый хоккеист выбрал по одной любимой песне. Этот сборник теперь играет в раздевалке команды.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников выбрал трек Post Malone в исполнении Сэма Фелдта и RANI.