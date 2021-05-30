Трочек рассказал, какую песню Свечников чаще всего слушает в плей-офф
17:32
Нападающий «Каролины» Винс Трочек на страницах The Players' Tribune рассказал, какую музыку слушают его партнеры по команде.
На время плей-офф каждый хоккеист выбрал по одной любимой песне. Этот сборник теперь играет в раздевалке команды.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников выбрал трек Post Malone в исполнении Сэма Фелдта и RANI.
Читайте также
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю