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Трочек рассказал, какую песню Свечников чаще всего слушает в плей-офф

17:32
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Нападающий «Каролины» Винс Трочек на страницах The Players' Tribune рассказал, какую музыку слушают его партнеры по команде.

На время плей-офф каждый хоккеист выбрал по одной любимой песне. Этот сборник теперь играет в раздевалке команды.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников выбрал трек Post Malone в исполнении Сэма Фелдта и RANI.

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