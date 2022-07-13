Трочек подпишет 7-летний контракт с «Рейнджерс»

Нападающий Винс Трочек станет игроком «Рейнджерс», информирует The Athletic.

29-летний американец подпишет семилетнее соглашение на сумму 39,275 миллиона долларов — по 5,625 миллиона в год.

Трочек начал свою карьеру в НХЛ во «Флориде», последние 2,5 сезона он провел в «Каролине».

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