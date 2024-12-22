Тринеев забросил восьмую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Торонто Марлиз» со счетом 3:7.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 22 матча в АХЛ, в которых набрал 11 (8+3) очков.