Тринеев забросил шестую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

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«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 18 матчей в АХЛ и набрал 9 (6+3) очков.