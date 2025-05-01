Тринеев забросил шайбу в матче плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в стартовом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 3:0.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой в пустые ворота, форвард Иван Мирошниченко завершил встречу с показателем полезности «+1», у нападающего фарм-клуба «Филадельфии» Никиты Гребенкина «-1».

В текущем сезоне плей-офф АХЛ 23-летний россиянин провел 1 матч и забил 1 гол.