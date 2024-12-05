Тринеев забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Уликс-Берри» со счетом 6:1.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (5+3) очков.