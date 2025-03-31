Тринеев забросил 13-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Ютике» со счетом 4:7.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился заброшенной шайбой, форвард Иван Мирошниченко сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 23-летний Тринеев провел 54 матча в АХЛ, в которых набрал 19 (13+6) очков. У 21-летнего Мирошниченко 37 (19+18) очков в 45 играх сезона.