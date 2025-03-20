Тринеев забросил 12-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Спрингфилд» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев забросил шайбу и стал второй звездой матча, нападающий Иван Мирошниченко отметился результативной передачей. У фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Никита Александров сделал ассист.

В текущем сезоне 23-летний Тринеев провел 49 матчей в АХЛ, в которых набрал 17 (12+5) очков.