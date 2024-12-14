Тринеев забил победный гол и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Сиракьюз» со счетом 2:1.

Победный гол забил форвард Богдан Тринеев, который был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 10 (7+3) очков.