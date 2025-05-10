Тринеев и Мирошниченко забросили по шайбе в матче плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 6:4. Счет в серии 2-2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко забросил одну шайбу, Богдан Тринеев набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи. У фарм-клуба «Филадельфии» Никита Гребенкин отметился результативной передачей.

В текущем плей-офф на счету 21-летнего Мирошниченко и 23-летнего Тринеева по 3 (2+1) очка в 4 матчах, у 22-летнего Гребенкина 4 (1+3) очка в 6 играх.