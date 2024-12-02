Трикозов забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ дома уступил «Рокфорду» со счетом 3:6.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Глеб Трикозов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 16 матчей в АХЛ и набрал 3 (2+1) очка.