Три российских хоккеиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Стали известны имена 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ с учетом рекламных контрактов, сообщает американский журнал Forbes. В этот список вошли три российских хоккеиста.

На 6-й строчке расположился нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. 29-летний спортсмен зарабатывает 11,2 миллиона долларов. На 9-м месте — форвард Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» — 10,3 миллиона долларов. На 10-м — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 10,1 миллиона.

Лидером является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (16,4 миллиона долларов). Второй — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс — 12,2 миллиона, третий — защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон — 12,1 миллиона.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 16,4 миллиона долларов

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 12,2 миллиона долларов

3. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 12,1 миллиона долларов

4. Кэрри Прайс («Монреаль») — 11,8 миллиона долларов

5. Митчел Марнер («Торонто») — 11,6 миллиона долларов

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 11,2 миллиона долларов

7. Тайлер Сегин («Даллас») — 11 миллионов долларов

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 10,5 миллиона долларов

9. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 10,3 миллиона долларов

10. Сергей Бобровский («Флорида») — 10,1 миллиона долларов