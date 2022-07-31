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Сегодня, 00:19

Три россиянина вошли в топ-100 лучших центральных нападающих НХЛ по версии болельщиков

Сергей Разин
корреспондент
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В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших центральных форвардов в НХЛ.

В этом рейтинге лучшим среди россиян стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, занявший 17-е место. На 27-й строчке расположился форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев оказался в конце списка.

Топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ по итогам опроса:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 7,0;

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 6,9;

3. Натан Маккиннон («Колорадо») — 6,9;

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 6,8;

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 6,5;

6. Александр Барков («Флорида») — 6,3;

7. Брейден Пойнт («Тампа») — 5,9;

8. Патрис Бержерон («Бостон») — 5,8;

9. Себастьян Ахо («Каролина») — 5,5;

10. Джек Айкел («Вегас») — 5,5.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Иван Барбашев
НХЛ
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