Три россиянина вошли в топ-100 лучших центральных нападающих НХЛ по версии болельщиков
В Северной Америке провели опрос болельщиков на определение лучших центральных форвардов в НХЛ.
В этом рейтинге лучшим среди россиян стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, занявший 17-е место. На 27-й строчке расположился форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев оказался в конце списка.
Топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ по итогам опроса:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 7,0;
2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 6,9;
3. Натан Маккиннон («Колорадо») — 6,9;
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 6,8;
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 6,5;
6. Александр Барков («Флорида») — 6,3;
7. Брейден Пойнт («Тампа») — 5,9;
8. Патрис Бержерон («Бостон») — 5,8;
9. Себастьян Ахо («Каролина») — 5,5;
10. Джек Айкел («Вегас») — 5,5.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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