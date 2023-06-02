Три россиянина попали в рейтинг самых выгодных контрактов в НХЛ

The Athletic составил список самых выгодных по соотношению цена-качество контрактов НХЛ.

В рейтинг попали три россиянина: форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич, (зарплата 5,8 млн долларов за сезон), форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов (2,5 млн долларов), а также нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко (950 тысяч долларов).

В сезоне-2022/23 Бучневич провел 63 матча, в которых набрал 67 (26+41) очков, у Кузьменко 74 (39+35) очка в 81 матче, у Барабанова — 47 (15+32) очков в 68 матчах.