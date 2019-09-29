Три передачи Свечникова не помогли «Каролине» победить «Вашингтон». У Кузнецова ассистентский дубль

«Каролина» уступила «Вашингтону» в контрольном матче. «Кэпиталз» одержали победу со счетом 4:3.

У «Столичных» две голевые передачи на свой счет записал центрфорвард Евгений Кузнецов. У «Ураганов» три голевых передачи в активе нападающего Андрея Свечникова.

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«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Ахо — 1 (Свечников), 3:43 — 1:0. Оши — 1 (Стивенсон, Гудас), 7:59 — 1:1. Врана — 2 (бол., Кузнецов, Сгарбосса), 11:02 — 1:2. Оши — 2 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 27:24 — 1:3. Нидеррайтер — 1, 41:28 — 2:3. Врана — 3 (Стивенсон, Орлов), 44:57 — 2:4. Ахо — 2 (бол., Свечников, Хаула), 49:42 — 3:4.

Вратари: Мразек (58:30) — Холтби.

Штраф: 17 — 25.

Броски: 31 (12+9+10) — 23 (12+5+6).

Наши: Свечников (20.12/3/0) — Кузнецов (13.37/2/0), Орлов (15.37/1/-1).

29 сентября. Роли. PNC Arena.