Три очка Панарина помогли "Коламбусу" в гостях переиграть "Вегас"

"Коламбус" в гостях переиграл "Вегас" (4:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой игре.

Другой представитель России, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 20 бросков. Форвард "Голден Найтс" Валентин Зыков провел льду 7 минут и 52 секунды, но результативными действиями не отметился.

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Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" – "Коламбус Блю Джэкетс" – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Андерсон – 19 (Джонс, Дженнер), 4:04 – 0:1. Шмидт – 5 (Маршессо, Смит), 4:36 – 1:1. Меррилл – 2 (мен., Карлссон, Смит), 17:49 – 2:1. Панарин – 21 (Бьоркстранд, Харрингтон), 35:31 – 2:2. Икин – 15 (Белльмар, Миллер), 49:21 – 3:2. Аткинсон – 30 (Панарин, Дюбуа), 54:48 – 3:3. Аткинсон – 31 (бол., Веренски, Панарин), 57:21 – 3:4.

Вратари: Флери (57:51) – Бобровский.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 23 (9+3+11) – 33 (13+9+11).

Наши: Зыков (7.52/0/0) – Панарин (17.28/2/+1).

10 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

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