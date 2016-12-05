Три очка и реализованный буллит Радулова помогли "Монреалю" победить "Лос-Анджелес"

"Монреаль" переиграл "Лос-Анджелес" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 4:4. Первой звездой поединка признан нападающий "Канадиенс" Александр Радулов. Россиянин забросил шайбу, сделал две результативные передачи и реализовал послематчевый штрафной бросок. В активе экс-армейца теперь 21 (6+15) очко в этом сезоне. Партнер по команде и соотечественник Андрей Марков отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" – "Монреаль" – 4:5 Б (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пачоретти - 6 (МАРКОВ, РАДУЛОВ), 2:30 - 0:1. Картер - 11 (бол., Даути, Копитар), 20:56 - 1:1. Шор - 1 (Клиффорд, Нолан), 23:10 - 2:1. Пачоретти - 7 (бол., РАДУЛОВ, Деарне), 25:12 - 2:2. Даути - 4 (бол., Картер, Копитар), 30:23 - 3:2. РАДУЛОВ - 5 (бол., Пачоретти, Галлахер), 31:50 - 3:3. Льюис - 4 (Копитар, Форборт), 37:41 - 4:3. Шоу - 6 (Деарне, Патерин), 42:03 - 4:4.
Победный буллит: Байрон.
Вратари: Будай - Прайс.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 31 (7+12+9+3) - 30 (8+11+6+5).
Наши: - - Радулов (19:41/3/-1), Емелин (21:32/2/-1), Марков (21:07/0/+1).
Лос-Анджелес. Staples Center.
Упёртый русский
Кубок От тебя - не ожидал. Ладно там оборотень - у него кликуха такая, ясно с ним всё... Своё место работы решил потоптать? Что, Зайцев - не ведущий защ Торонто, или Торонто не команда НХЛ? Ты же вроде хоккей смотришь иногда? Радулов сейчас - лучший нап Монреаля, или ты смотришь книгу, а видишь - фигу, понять этого не способен? Пачиоретти вон поставили к Сане - и он вдруг стал хорошим, а так - дерево деревом бегало, думаю, в состав того же СКИ ему у нас бы было не пробиться! Гальченюка помнишь в прошлом сезоне? Средний игрок, ничего особенного. А сейчас Саня его прокачал и он вдруг попёр! В прошлом сезоне у МК нападения вообще было не видно после стартового отрезка, а тут вдруг ничего стали! И совсем чуть чуть из- за Шо, в основном из-за другого человека... Вывод мой совершенно неоспорим - будешь выделяться здесь, в НХЛ не пропадёшь. Инфа - 100 процентов!
01:59 6 декабря
Werewolf
Забавный такой тип)))))))) Все лидеры прям заиграли )))) то-то я смотрю, Кузнецов на зарплату Сида прям играет )))) Не ты ли, Ванга ему 10 лямов предлагал в прошлом сезоне )))) или не ты ли кричал, что Плотникова зажимают? Где этот лидер то теперь? Я про него и в КХЛ то не слышу ))))) А может Ничушкин наше все? )))))
21:24 5 декабря
Werewolf
Ха ха ха.....ты сравнил ЛУЧШИХ КХЛловцев с Гальченюком? Ты найди кого с прайсом, Уэбером и т.д. сравнить....По твоей логике получается, что против первых двух звеньев и выставлять некого.
21:22 5 декабря
Werewolf
Русские нагнут весь ми_______Сколько на команду в КХЛ лучших игроков мира?
21:19 5 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf В НХЛ играют лучшие игроки мира, сборники. Это 60-80 человек (по 2-3-4 на клуб). Остальные - такие же яйца, только в профиль. Ничем не лучше КХЛовцев. И приезды Панарина и ко это подтверждают - сразу становятся лидерами своих клубов. Тот же Проворов, как показала практика - ничем не хуже лидеров обороны Филадельфии, не последнего клуба НХЛ, регулярно попадающего в плов... Убери Прайса, Радулова, Уэбера, Маркова - и что там останется. Гальченюк с Пачоретти? Чем они лучше условного Шипачева с Дадоновым или Мозякина с Зариповым, да хуже намного, это ясно как божий день
18:12 5 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Укропитек, с головой совсем не дружишь, бедолага?))) Если логики и мозгов нет - это уже неисправимо. На олимпиадах играют НХЛовцы с НХЛовцами. А так - Каролину уже нагнули (И ЭТО ФАКТ), когда выставочные матчи проводили. После этого не приезжают, боятся)))
18:06 5 декабря
Werewolf
Вот пример тупейшей на свете логики и чувак ею еще и гордится. Значит Овечкин, Кучеров, Панарин - это ЛУЧШИЕ игроки России. Но КХЛовцы их нагнут......... Вот в каком месте у человека логика? Однозначно - женщина...... как я и говорил. Или сейчас оно будет выпендриваться, что Кучеров и Ко - единственные игроки, которые играют в НХЛ, а их партнеры намного слабее КХЛовцев????? Прайс бы прозябал где-нибудь в барысе на лавке, Сид, Малкин, Мордастый играли бы в МХЛ )))))))) У нас условный Иванов вот это звезда, а Кейн он кто вообще? ))))))))) На всю КХЛ полтора нормальных игрока сейчас..........
17:28 5 декабря
Werewolf
Нагнули уже))))) на олимпиадах и ЧМ последних, кубке.....ох как нагнули....прям как тебя )))))
17:20 5 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Упёртый русский Вывод очевиден - в кхл играют на очень даже неплохом уровне. Ведущие игроки здесь становятся ведущими там, Панарин, Радулов, Тарасенко, Зайцев тому подтверждения. ============================================================================================================ Так поэтому и боятся выставочные матчи играть. Нагнут их тут - и миф о Вяличии НХЛ рухнет)))) А еще байки про тренеров ходят, какие они там Вяликие. Взглянем на Тортореллу. Как убрал свой североамериканский тупой стиль, как начал по-европейски играть, входя в зону через пасы - посмотри на КОламбус! Сразу рекорд клуба на старте, всех рвут!
12:47 5 декабря
КубокЛучшийМира
Кстати, в лиге сегодня не больно то впечатлились успехами Радулова. Вместо него в звёзды дня НХЛ почему то Пачиоррети попал. )))
12:26 5 декабря
КубокЛучшийМира
Упёртый русский Вывод очевиден - в кхл играют на очень даже неплохом уровне. Ведущие игроки здесь становятся ведущими там, Панарин, Радулов, Тарасенко, Зайцев тому подтверждения. ---------------- Садись, два! Вывод неправильный. ))) Да и примеры не все соответствуют. Зайцев вообще не пример, в каком месте он ведущий защитник НХЛ? ... Скажи, а какой вывод делать по ситуации, когда бывшие игроки АХЛ становятся лучшими голеадорами по приезду в КХЛ. Например, по итогам регулярного сезона 14-15 г.г. сразу три бывших АХЛовца (Мозес, Доус и ДаКоста) обошли всех наших "снайперов", включая, кстати, и Панарина и Радулова и Ковальчука с самим Мозякиным!
12:19 5 декабря
Werewolf
Упёртый русский Вывод очевиден - в кхл играют на очень даже неплохом уровне. Ведущие игроки здесь становятся ведущими там, Панарин, Радулов, Тарасенко, Зайцев тому подтверждения.__________Не ведущие, а супер игроки КХЛ. А просто ведущие не факт что покажут что-то: ничушкин дома, кузнецов сейчас далеко даже не средний......а сколько их в ахл и т.д.
10:08 5 декабря
azmon
Упёртый русский Радулов в КХЛ был суперзвездой. А в НХЛ он просто сильный игрок не более
09:48 5 декабря
Упёртый русский
Вывод очевиден - в кхл играют на очень даже неплохом уровне. Ведущие игроки здесь становятся ведущими там, Панарин, Радулов, Тарасенко, Зайцев тому подтверждения.
09:34 5 декабря
andy777
Отлично играет за Монреаль!!! Молодец!!!
07:51 5 декабря
HarryAngel
Радулов если бы не корчил плеймейкера, а бросал чаще, забил бы в два раза больше. Голы как и очки нужны как воздух. Иначе канакского контракта, переживающему вторую молодость Животному не видать
06:23 5 декабря