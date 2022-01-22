Три клуба НХЛ готовы заключить контракт с Эвандером Кейном. Основным претендентом остается «Эдмонтон»

Нападающий Эвандер Кейн имеет предложения от трех клубов НХЛ. Основным претендентом на форварда, который расторг контракт с «Сан-Хосе», остается «Эдмонтон», сообщает журналист Давид Паньотта.

Клубы уже сейчас могут заключить договор с вингером, однако все ждут завершения расследования лиги. Окончательный вердикт ожидается на следующей неделе.

Сейчас расследование касается поездки игрока из США в Канаду 29 декабря при положительном тесте на ковид. Эта ситуация стала одной из причин решения «Сан-Хосе» расторгнуть контракт с нападающим.

Сообщается, что тест Кэйна дал положительный результат 21 декабря. «Шаркс» заявляли, что у него не было надлежащего медицинского освидетельствования перед вылетом в Ванкувер.

В этом сезоне Кейн уже был дисквалифицирован на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации.