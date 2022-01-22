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Сегодня, 19:52

Три клуба НХЛ готовы заключить контракт с Эвандером Кейном. Основным претендентом остается «Эдмонтон»

Три клуба НХЛ готовы заключить контракт с нападающим Эвандером Кейном
Иван Шитик
Корреспондент
Эвандер Кейн.
Фото Getty Images

Нападающий Эвандер Кейн имеет предложения от трех клубов НХЛ. Основным претендентом на форварда, который расторг контракт с «Сан-Хосе», остается «Эдмонтон», сообщает журналист Давид Паньотта.

Клубы уже сейчас могут заключить договор с вингером, однако все ждут завершения расследования лиги. Окончательный вердикт ожидается на следующей неделе.

Сейчас расследование касается поездки игрока из США в Канаду 29 декабря при положительном тесте на ковид. Эта ситуация стала одной из причин решения «Сан-Хосе» расторгнуть контракт с нападающим.

Сообщается, что тест Кэйна дал положительный результат 21 декабря. «Шаркс» заявляли, что у него не было надлежащего медицинского освидетельствования перед вылетом в Ванкувер.

В этом сезоне Кейн уже был дисквалифицирован на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации.

Эвандер Кейн
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
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27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 1 : 5
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 5 : 1
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 2 Б
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 0 : 5
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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