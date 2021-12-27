Три игрока НХЛ попали в ковид-протокол
20:30
Три игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) включены в ковид-протокол.
В протокол попали вратарь «Оттавы» Антон Форсберг, голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери и нападающий «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд.
Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.
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