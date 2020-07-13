По крайней мере три игрока «Монреаля» заразились коронавирусом за последние дни, сообщает The Athletic. Их имена не называются.

Ранее «канадцы» объявили спсиок игроков, которые с 13 по 26 июля примут участие в тренировочном лагере — 17 нападающих, 12 защитников и 4 вратаря. В их числе россиянин Александр Романова. От участия в рестарте сезона отказался защитник Карл Алзнер. Нападающий Макс Доми еще не принял решения.

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа.