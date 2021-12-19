Три игрока «Коламбуса» попали в ковид-протокол. Команда отменила тренировку

Три игрока «Коламбуса» попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Речь идет о нападающих Буне Дженнере, Джеке Рословике и защитнике Габриэле Карлссоне, сообщает журналист Франк Серавалли.

В качестве меры предосторожности команда отменила тренировку.