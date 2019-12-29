Три голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). «Предаторз» проиграли вторую подряд встречу, «Пингвинз» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)
Голы: Раст — 15 (Гюнтцель, Малкин), 0:32 — 1:0. Кахун — 9 (Гальченюк, Риикола), 1:05 — 2:0. Летанг — 10 (бол., Малкин, Раст), 9:04 — 3:0. Арвидссон — 9 (бол., Ярнкрок, Йоси), 24:07 — 3:1. Гальченюк — 4 (бол., Марино, Риикола), 28:02 — 4:1. Смит — 7 (Блэкуэлл, Йоси), 36:03 — 4:2. Гранлунд — 5 (Дюшен, Форсберг), 39:01 — 4:3. Гранлунд — 6 (Дюшен, Йоси), 48:56 — 4:4. Гюнтцель — 19 (бол., Малкин, Раст), 58:57 — 5:4. Раст — 16 (п.в., Гюнтцель), 59:22 — 6:4.
Вратари: Мюррей — Сарос (Ринне, 9:04, 59:08 — 59:22, 59:26).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (17+9+10) — 48 (10+17+21).
Наши: Малкин (22.06/4/+1) — -.
29 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.