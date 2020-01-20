Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего вспомнил, как Ярославль переживал гибель «Локомотива» в 2011 году.

— Три дня лил очень жесткий дождь, — рассказал Гавриков. — Три дня в Ярославле не было ни музыки, ни какого-то другого звука, кроме как от автомашин. Город был в полной тишине. Все знали, что случилось, и ходили, можно сказать, без лиц.

У меня все до сих пор перед глазами. Как мы приехали на арену, где еще две недели назад тренировались рядом с основной командой и видели всех этих ребят. А теперь там была панихида. И стояло море народу, все под зонтами, а кто-то и без них — хотя дождь был проливной. Эти эмоции даже словами не описать.

— В том сезоне чувствовали, что ярославские болельщики смотрели на вас как на ребят, которые вернут городу жизнь?

— Да. На нас тогда целая «Арена-2000» собиралась. И я, и каждый из нас чувствовал ответственность — за себя, за город, за фанатов... И за тех ребят тоже. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь