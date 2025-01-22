Зеграс сыграет против «Флориды». Форвард пропустил 22 матча

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Нападающий «Анахайма» Трэвор Зеграс сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

23-летний американец пропустил 22 игры из-за травмы колена. 5 декабря 2024 года Зеграс не смог доиграть матч против «Вегаса».

Матч «Анахайм» — «Флорида» состоится в среду, 22 января. Начало игры — 6:00 по московскому времени.