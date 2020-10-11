Тревор ван Римсдайк стал игроком «Вашингтона»

«Вашингтон» подписал контракт с защитником Тревором ван Римсдайком, сообщает официальный сайт клуба.

TVR in the DMV!!



The Washington Capitals have signed defenseman Trevor van Riemsdyk to a one-year, $ 800,000 contract



Full Details: https://t.co/YtU9ey7Mhn#ALLCAPS | @GEICO pic.twitter.com/rvvKJYSW55 — Washington Capitals (@Capitals) October 11, 2020

Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 800 тысяч долларов. 29-летний американец ранее выступал за «Каролину», в которой провел три последних сезона.

В прошедшем сезоне он в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф у него два матча и одно (0+1) очко. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго».