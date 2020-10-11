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Тревор ван Римсдайк стал игроком «Вашингтона»

06:00
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«Вашингтон» подписал контракт с защитником Тревором ван Римсдайком, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один год. Зарплата игрока составит 800 тысяч долларов. 29-летний американец ранее выступал за «Каролину», в которой провел три последних сезона.

В прошедшем сезоне он в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф у него два матча и одно (0+1) очко. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

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