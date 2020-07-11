Трэвис Хэмоник отказался участвовать в возобновлении сезона

Защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник принял решение не участвовать в возобновлении сезона в НХЛ, прерванного из-за коронавируса. 1 августа должен стартовать отборочный турнир Кубка Стэнли.

— Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ, — цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера Брэда Треливинга. — Трэвис объяснил, что из-за семейных обстоятельств он принял трудное решение. Хотя мы будем скучать по нему, понимаем и уважаем его решение. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде.