Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин поделился мнением о российском форварде Николае Голдобине. Он может провести первый матч в сезоне после вызова из АХЛ.

— Не секрет, что мы надеемся увидеть от него, если он будет в составе, — цитирует Грина Canada.com. — Надеемся, что он поможет нам в атаке. Голди доминирует в атаке в АХЛ. Одно дело — набирать очки в АХЛ. Мы видели это в прошлом.

Время и пространство здесь очень ограничены. Мы уже говорили с ним об этом раньше. Думаю, что у него будет правильное мышление.

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