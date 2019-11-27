Трэвис Грин — о Голдобине: «Одно дело — набирать очки в АХЛ»
27 ноября 2019, 19:37
Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин поделился мнением о российском форварде Николае Голдобине. Он может провести первый матч в сезоне после вызова из АХЛ.
— Не секрет, что мы надеемся увидеть от него, если он будет в составе, — цитирует Грина Canada.com. — Надеемся, что он поможет нам в атаке. Голди доминирует в атаке в АХЛ. Одно дело — набирать очки в АХЛ. Мы видели это в прошлом.
Время и пространство здесь очень ограничены. Мы уже говорили с ним об этом раньше. Думаю, что у него будет правильное мышление.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...