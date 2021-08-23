Третьяк: «В сборную России к Олимпиаде может быть привлечен тренер с опытом работы в НХЛ»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что для работы со сборной России на Олимпиаде в Пекине может быть привлечен тренер с опытом работы в НХЛ.

«Что касается тренерского штаба, то это в зависимости от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут энхаэловцы, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку мы не знаем, кто будет играть», — цитирует Третьяка ТАСС.

Единственным российским тренером, который работал в НХЛ, был Сергей Гончар.