Третьяк считает, что Овечкину помогает забивать особое чутье

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк считает, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину помогает много забивать врожденное голевое чутье.

Овечкину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутье. Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар Божий. Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают. А у него есть его «точка» в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции.

Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает: все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами. Это слаженная работа команды дает ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвертом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» — цитирует Третьяка ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. 39-летнему россиянину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.