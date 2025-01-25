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Сегодня, 09:38

Третьяк считает, что Кучеров является великим хоккеистом, потому что играет на команду

Сергей Ярошенко
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Президент Федерации хоккея России ФХР Владислав Третьяк считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров заслуживает называться великим хоккеистом благодаря тому, что всегда играет на команду.

«У него есть очень хорошее качество — он не жадный. Он может сам забить, но отдает хороший пас. Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 73 очка (23 шайбы + 50 передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

Источник: ТАСС
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
ФХР
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3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 47 20 27 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Тампа-Бэй 47 26 21 55
4 Бостон 50 24 26 54
5 Оттава 48 24 24 52
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7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
3 Миннесота 48 28 20 60
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 30 19 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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25.01 03:30
Даллас – Вегас
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