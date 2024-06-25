Третьяк призвал ввести Бобровского в Зал хоккейной славы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заслужил место в Зале хоккейной славы.

«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен. Бобровский — чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась. Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он — один из сильнейших голкиперов эпохи. Когда его будут вводить в Зал славы — порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» со счетом 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).