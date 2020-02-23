Третьяк поздравил Овечкина с юбилейным голом

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что стоит гордиться результативностью российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3) капитан «Кэпиталз» отметился 700-й заброшенной шайбой.

— Я ему уже позвонил, поздравил его, очень рад за него, мне понравилось, как его поздравила команда, — цитирует Третьяка ТАСС. — Рад, что так, от души, по-человечески, поздравляют российского игрока, — сказал Третьяк. — Было настолько приятно, что команда так отнеслась к нему, и мы гордимся им, что он является лидером в НХЛ. Побьет или не побьет он рекорд Гретцки, зависит от его здоровья, гадать тут не хочется.