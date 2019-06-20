Третьяк назвал Кучерова, Василевского и Овечкина хоккейными послами России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, его партнер по команде вратарь Андрей Василевский и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин являются хоккейными послами России.

- Это престиж нашей страны, нашего хоккея, - цитирует ТАСС Третьяка. - Нужно поздравить не только их, но и тренеров, которые их воспитали. Это наши хоккейные послы, потому что через них идет отношение к нашему хоккею, нашей стране. Я был в Монреале, там ходили на матч "Вашингтона" как в Большой театр.

Это талантливые люди, тем более я знаю, что такое НХЛ - как там тяжело играть, эти переезды. Там нужно быть лучшим из лучших, собраны лучшие игроки всего мира. Я не помню, чтобы в такую символическую сборную мира входило трое наших в один сезон.

Самое главное, с них можно брать пример, чтобы остальным ребятам было куда стремиться.