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«Третий период вышел из-под контроля». Тренер «Филадельфии» — о поражении от «Айлендерс»

08:43
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Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо подвел итоги матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (0:4).

— Они лучше играли в первом периоде, мы были лучше во втором, но не смогли реализовать хорошие моменты, — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ. — Думаю, что если у нас будут такие же моменты в дальнейшем, шайба рано или поздно найдет путь в ворота. А вот третий период у нас вышел из-под контроля. Мы проиграли несколько единоборств, чем соперник и воспользовался.

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